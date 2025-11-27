Wpc. Patternsのホリデー雑貨で彩る♡おうちクリスマス特集

Wpc. Patternsから、おうちで過ごすクリスマスを特別にするキッチン雑貨やギフトアイテムが勢ぞろい。テーブルウェアやマグカップ、ポットホルダー、ニットバッグなど、使うだけで食卓や日常が華やぐデザインで、家族や友人とのパーティーにもぴったり。さらに、購入金額4,000円以上で抽選に参加できるクリスマスプレゼントキャンペーンも実施中。ホリデー気分を存分に楽しめるアイテムをチェックしてみてください♡

クリスマス食卓を華やかにするテーブルウェア

冬の食卓を彩る「プレート（税込1,980円）」は直径20.5×高さ2cmの磁器製で、メイン料理からサラダまで幅広く対応。

スープやデザートに便利な「プチボウル（税込1,870円）」は直径13.8×高さ5.9cm、容量500mlでほっこり温かいメニューにぴったりです。

「マグカップ（税込1,980円）」は直径10×高さ8.5cm、容量400mlでホットチョコレートやコーヒーをゆったり楽しめ、テーブルを華やかに演出します。

「プレイスマット（税込1,045円）」は横45×縦30cmで合成皮革製。水や汚れに強く、敷くだけでテーブルコーディネートにメリハリを与えます。

「ポットホルダー（税込1,540円）」は幅20×縦20cm、綿100％・中綿ポリエステルで、鍋敷きやミトンとして使える便利な2way仕様です。

コーチ2025ホリデーキャンペーンに中島健人が登場♡

ギフトにもぴったり！冬の雑貨コレクション

Wpc. Patternsの「スタッキングマグカップ（税込1,540円）」は直径8.4×高さ7.8cm、容量300ml。電子レンジ・食洗機OKで、省スペース収納可能です。

「スタッキングマグカップ ソリッド（税込1,540円）」も直径8.4×高さ7.8cm、容量300mlでカラバリ6色。

ニット素材の「ニットトートバッグ（税込1,870円）」は横20×縦36×マチ11cm、収納力抜群でちょっとしたお出かけに最適。

「ニットフラットポーチ（税込2,310円）」横21×縦14.5cm、「ニットティッシュポーチ（税込2,200円）」横14×縦10.5cmは、ストラップ付きでバッグに取り付け可能。

どのアイテムも洗濯機で洗えるため、お手入れも簡単です。

期間限定キャンペーンでクリスマスをもっと楽しく

Wpc. ONLINE STOREほか各ECサイトでは、購入金額4,000円以上（税込）で抽選に参加できるクリスマスプレゼントキャンペーンを実施。

A賞はお出かけ先で使えるクリスマスセット（3名）、B賞はおうちで楽しむクリスマスセット（6名）に当選のチャンスがあります。

12月1日(月)10:00～12月11日(木)09:59までの期間限定で、ホリデー気分を存分に楽しめる特別な企画です♡

Wpc. Patternsで華やぐホリデーシーズン♡

Wpc. Patternsのテーブルウェアやキッチン雑貨、ニットバッグなどの冬アイテムで、いつものおうち時間を特別なクリスマスに。

実用的で華やかなデザインは、家族や友人とのパーティーはもちろん、贈り物にもぴったりです。

期間限定のクリスマスプレゼントキャンペーンも見逃せません♪この冬はWpc. Patternsで心ときめくホリデーシーズンを楽しんでください♡