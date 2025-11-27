乃木坂46の愛宕心響（あたご・ここね）さんがエンタメ誌「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社、11月28日発売）の乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会〜gravure à la mode〜」に登場します。



【写真】ぴったりニットの愛宕心響さん

毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影。舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕さんが放つ澄んだ存在感を丁寧に切り取りました。また、インタビューと46問46答のアンケート企画で、彼女のパーソナルをひも解きます。



中面グラビアの田村真佑さんは4年ぶりのB.L.T.登場。彼女の持つ力強さと凛とした美しさを表現すべく、清々しい空気に包まれたロケーションでの撮影を敢行。霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村さんのクールで芯のある佇まいをより際立たせました。メンズライクなセットアップ、水色のローゲージニットにハイソックス、白シャツスタイルと、三者三様の衣装で魅了します。



アイドルグループ「いぎなり東北産」は「とても」「すごく」の意味を持つ宮城県の方言「いぎなり」を冠し、東北出身メンバーで構成。結成10周年を迎え10月にメジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」をリリースしたばかりです。メンバーの伊達花彩さんは、撮影ではデニムオンデニムのスタイリングを美しく着こなし、逸材感を発揮。ルームウェア姿ではローツインテールを披露してくれました。



結成20周年記念ライブツアーの日本武道館公演をAKB48。好評の研究生連載第5回目には、19期研究生・花田藍衣さんが登場。ハッピーなオーラをまとい、研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした超期待の存在です。撮影では、甘いものをこよなく愛する女の子をわがままにポップに表現してもらいました。



多数メディアに登場し、大反響の土田優空さんがB.L.T.に初掲載。優しい・柔らかい雰囲気をまとう彼女に合わせ、生活感あふれるスタジオで撮影。リラックスした表情に加え、物憂げな表情は必見。衣装も3ポーズ着用した彼女の全カットは必見です。



10月に人生初グラビア掲載したHKT48の福井可憐さんがB.L.T.初登場。全身を包む光の中、儚げな表情や、チャーミングな表情を見せてくれました。ヘルシーな水着姿では幼さも残しつつ、時折見せる大人の魅力は必見です。



同号では他にも、#ババババンビ「#馬と鹿」、ハロー！プロジェクト「ハロラボ!!」羽賀朱音&井上春華（モーニング娘。'25）、宮沢友ukka「I & Yuu」、アナウンサー連載「ANA-LOG」浅倉美恩アナウンサー（フジテレビ）、SWEET STEADY「すいすての一ページ」音井結衣、結那「結那がいく！リアルYRPG」、声優・アーティスト連載「Real Voice」などが掲載されます。