¥Ð¥¹¥±ÅÏÊÕÍº¡Ö¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡¡WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¡¢28Æü¤ËÂæÏÑÀï
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Ç2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½ÁªBÁÈ½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¤ËÎ×¤à¡£27Æü¤Ï²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£WÇÕ¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÕÍº¡ÊÀéÍÕJ¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÏB¥ê¡¼¥°1Éô¼¢²ì¤ÎÞâçè¥Æ¥Ä¤é¡¢¥¬¡¼¥É¿Ø¤¬¹¶·â¤ÎÍ×¡£ÅÏÊÕÍº¤Ï¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤«¤é¸«¤Æ1ÂÐ5¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤ÈÁ´°÷¤Ç¼é¤ë°Õ¼±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡1¼¡Í½ÁªBÁÈ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤âÆþ¤ê¡¢ÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÇÀï¤¤¡¢¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬ÆÍÇË¤¹¤ë¡£