【WWE】SMACK DOWN（11月21日・日本時間22日／コロラド・デンバー）

世界的人気を誇る日本人女子レスラーがブチギレ。奪われた王座奪還へ苛立ちを日本語で爆発させ、ファンを騒然とさせた。

注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。昨年9月にWWE加入後、スピード出世で今年6月にはWWE女子US王座を戴冠。しかし、日本時間11月7日に開催された「SMACK DOWN」でチェルシー・グリーンとの防衛戦に挑むと試合時間2分弱でまさかの敗戦。US王座を失うこととなった。

そんなジュリアが日本時間11月21日に開催された「SMACK DOWN」に登場。バックステージでチェルシーを探す中、そのチェルシーの用心棒を務めるアルバ・ファイアのもとへ。秘書のキアナ・ジェームズと共に「チェルシーはどこだ」と怒りにまかせて問い詰めた。

「チェルシー！逃げてんじゃねえよ出てこいこのクソアマ！すぐ捕まえるってあいつに伝えておけコノヤロー！」とジュリアは日本語で咆哮。アルバも思わず「すごい剣幕ね」と呆れるリアクションを見せると、US王座奪還へ燃えるジュリアに対してファンは「借金取りみたい（笑）」「WWE見て日本語覚える人多そう」「ガラ悪いなw」「日本語わからないよ」といったコメントが集まっていた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）