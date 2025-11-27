人気タレント、「グラコロ」にドハマり!? 「うそでしょ？さすがにあきるでしょ」「嘘だろ」驚きの声
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月27日、自身のXを更新。26日より期間限定で発売となったマクドナルドの人気メニュー「グラコロ」を堪能する姿を披露しました。
【写真】阿波みなみの幸せそうな食事ショット
コメント欄には、「こういう人はとても魅力的だと思う」「やっぱりグラコロは美味しく食べられる人が宣伝した方がいい」「私も夜グラコロにしよかな」と温かい声のほか、「うそでしょ？さすがにあきるでしょ」「嘘だろ 4つはイキすぎだってwww」と驚きの声も上がりました。また「上下どっちがグラコロですか？」というコメントには、「下ね？？どう見ても下ね？？？」と、おちゃめにツッコミました。
(文:勝野 里砂)
【写真】阿波みなみの幸せそうな食事ショット
「こういう人はとても魅力的だと思う」阿波さんは「4つめ」とつづり、1枚の写真を掲載。「グラコロ」と書かれた紙に包まれたハンバーガーを持ち、幸せそうな表情を浮かべています。発売後に4つ目ということで、よほど気に入っているのでしょうか。
13キロのリバウンド明かす18日の投稿では、13キロのリバウンドを告白し、「ぽっちゃりの道」へと進むことを宣言した阿波さん。これまでも、おいしそうにご飯を食べる様子を何度も公開しています。健康に気を付けながら、さまざまな食事を楽しんでほしいですね。
(文:勝野 里砂)