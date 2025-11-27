家族で住みたいと思う「JR山手線の駅」ランキング！ 「目白」「東京」を抑えた1位は？【2025年調査】
都市の利便性と落ち着いた住環境の両方を兼ね備えた駅が多い山手線。家族で安心して暮らせる街として、注目を集めているエリアも少なくありません。
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「家族で住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果】
高級住宅街エリアのため治安も良く、きれいな街並みも魅力。医療施設や子育て支援も充実しており、目白庭園や大きな公園など緑豊かな環境にも恵まれています。
回答者からは「お上品な感じがするので」（50代男性／大阪府）、「家賃は高そうだけど、穏やかな環境で暮らせそう」（30代女性／宮城県）、「大きな病院、スーパがあり、学校も多く治安が良い」（50代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
皇居が近いため警備が手厚く、治安の良さもプラス要素。再開発も進み、新築物件やタワーマンションも増えているのでファミリー世帯も狙い目です。
回答コメントでは「上品で優雅な生活ができそうなため」（30代男性／東京都）、「東京駅はどこへ行くにも便利だから」（20代女性／愛知県）、「色々と便利な為」（30代男性／青森県）などの声が集まりました。
緑の多い公園や美術館などの公共施設も充実しており、家族のお出かけにもぴったりです。治安も良く教育施設も多いので、子育て世帯の暮らしやすい環境が整っています。
回答者からは「どこに行くにも便利で尚且つ都会的なイメージがあります」（30代女性／愛知県）、「商業施設やスーパーが揃っている。通勤・通学も便利」（60代女性／静岡県）、「自然が豊かそうで家族で住むには住み良いと思うから」（30代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「家族で住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
同率2位：目白／26票同率2位、1つ目は目白です。東側は学習院大学をはじめとする文教地区、西側は商店街で飲食店やブティックなどハイセンスな店舗が軒を連ねています。
高級住宅街エリアのため治安も良く、きれいな街並みも魅力。医療施設や子育て支援も充実しており、目白庭園や大きな公園など緑豊かな環境にも恵まれています。
回答者からは「お上品な感じがするので」（50代男性／大阪府）、「家賃は高そうだけど、穏やかな環境で暮らせそう」（30代女性／宮城県）、「大きな病院、スーパがあり、学校も多く治安が良い」（50代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
同率2位：東京／26票同率2位、2つ目は東京です。東京の玄関口であり、複数の路線が乗り入れているため交通アクセスが良好。ビジネス街のイメージが強いですが、近年は大人のグルメ＆ショッピングエリアへと変化しています。
皇居が近いため警備が手厚く、治安の良さもプラス要素。再開発も進み、新築物件やタワーマンションも増えているのでファミリー世帯も狙い目です。
回答コメントでは「上品で優雅な生活ができそうなため」（30代男性／東京都）、「東京駅はどこへ行くにも便利だから」（20代女性／愛知県）、「色々と便利な為」（30代男性／青森県）などの声が集まりました。
1位：目黒／34票1位にランクインしたのは、目黒です。駅周辺はバスも多く運行していて、都心や神奈川方面へのアクセスも良好。複合商業施設やスーパーマーケットも多く、買い物にも困りません。
緑の多い公園や美術館などの公共施設も充実しており、家族のお出かけにもぴったりです。治安も良く教育施設も多いので、子育て世帯の暮らしやすい環境が整っています。
回答者からは「どこに行くにも便利で尚且つ都会的なイメージがあります」（30代女性／愛知県）、「商業施設やスーパーが揃っている。通勤・通学も便利」（60代女性／静岡県）、「自然が豊かそうで家族で住むには住み良いと思うから」（30代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)