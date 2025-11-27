¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Áõ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÉáÄÌ¤Ë½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌ¼¤È¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÃËÀ8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦OCTPATH¡Ê¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï11·î26Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤ÈÁ¤µ¤ó¡¢¾®ËÙÉ¢¤µ¤ó¡¢ÃËÀ4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¤µ¤ó¤Î½÷Áõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î½÷Áõ»Ñ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö½÷Áõ´°àú¤¹¤®¤ÆÉáÄÌ¤Ë½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌ¼¤È¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢³¤ÈÁ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ß»Ò¤ÎÆ·¤Ë¤Ò¤¤³¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¥¬¥¼¥ë¥Þ¥Þ¤ªåºÎï¤À¤ï¡×¡ÖÀäÌ¯¤ËÁ´°÷µï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î½÷Áõ»Ñ
¡ÖÀäÌ¯¤ËÁ´°÷µï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£FRUITS ZIPPER¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¿Í¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£³¤ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥È¡¢¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸Éþ¡¢±ºÌî¤µ¤ó¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¶ä¿§¤ÎÉþ¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½÷Áõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
OCTPATH¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëOCTPATH¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤ÎÃËÀ8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£12·î17Æü¤Ë8th¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³¤ÈÁ¤µ¤ó¤È¾®ËÙÉ¢¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿·¶Ê¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)