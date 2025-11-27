NASとDJプレミアが、コラボレーションアルバム『Light-Years』を12月12日にMass Appealからリリースする。

NASとDJプレミアのパートナーシップの原点は1994年の名盤『Illmatic』にまで遡り、「N.Y. State Of Mind」「Memory Lane (Sittin’ In Da Park)」「Represent」などの楽曲が生み出された。同アルバムは、世代を代表する才能の持ち主としてNASの地位を確立し、快進撃を繰り広げていたDJプレミアの存在を押し上げた。その後も、彼らは「I Gave You Power」「2nd Childhood」「Nas Is Like」「N.Y. State of Mind, Pt. ll」といった楽曲を通じ、ケミストリーを深めることに。そんな2人の30年間にわたるレガシーが、今作『Light-Years』で蘇る。

また、今作は、HIPHOP史上最も重要かつ影響力のあるアーティストたちを称え、彼らにスポットライトを当ててきたMass Appealの“Legend Has It...”シリーズの最終章を飾る作品となる。

なお、2006年にNASとDJプレミアはScratch誌の表紙を飾り、両者による共同プロジェクトをほのめかしていた。昨年、両者はNASのデビューアルバム『Illmatic』のリリース30周年を記念した新曲「Define My Name」をリリースすると共に、今回のコラボレーションアルバムのリリースについて初めて公表していた。

