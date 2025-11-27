市街地にクマが出没したことを想定し、緊急銃猟を行う訓練が静岡県の警察学校で行われました。県内でも人の生活圏にいつ出没しても不思議ではないクマ。訓練で見えてきた課題とは。

【写真を見る】市街地にクマが出没したことを想定した緊急銃猟を行う訓練の様子

11月27日、静岡県藤枝市の県警察学校で開催されたのはクマの「緊急銃猟」の訓練。

クマが藤枝市の市街地に出没したことを想定し、実際に緊急銃猟が実施されるまでの手順などを確認しました。警察や行政、猟友会が参加した今回の訓練。背景にあるのは各地で相次ぐクマによる被害への警戒です。

全国各地で相次ぐ緊急銃猟。11月24日、山形県飯豊町では柿の木に登っているクマが発見され、町長が緊急銃猟を発令しクマは駆除されました。

緊急銃猟はクマなどが人の生活圏に侵入し、人への危害の恐れが大きい場合、自治体の判断でハンターに銃器による捕獲を委託できる制度です。

実施するには緊急性が認められることや、猟銃以外で捕獲が困難など4つの条件をすべて満たす必要があります。

11月22日には静岡市葵区瀬名でもクマの目撃情報がありました。これまでに県内で緊急銃猟は実施されていませんが、クマの市街地出没はいつ起きてもおかしくない状態で、関係者は不安を口にします。

＜県自然保護課 齋藤剛主査＞

「（ハンターは）市街地で周りに建物などいろんな危険がある中で撃つ。そこはまだまだ不安な点」

県内は比較的クマの出没が少なく、ハンターや自治体職員も実際にクマと向き合った経験がほぼないため、本番でも訓練通りにいくかは未知数です。

＜県警生活保安課 山内兼光管理官＞

「実際にクマと対峙した恐怖は計り知れない。実際に活動するとき、尻込みしてしまうとか、襲われる事案も発生するかもしれないが、事前の準備と知識を持つことで回避できるのではないか」

これまでになく危機感が高まっているクマへの対策。警察や行政は今後も準備を進めていく方針です。