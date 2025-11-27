サンリオ“人気カプセルトイ”がブラインドBOXに！ メリーゴーランドのように飾れるレトロなデザイン
カプセルトイで人気の「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」をブラインドBOXにした商品が、12月上旬から、全国のバラエティ雑貨売場で発売される。
【写真】マイメロディやポムポムプリンも！ つなげて楽しめるラインナップ
■レッドとブルーの2種類が登場
今回ベネリックより発売される「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド BOXコレクション」は、木馬がブルブル揺れるフィギュアをレッドやブルーでポップな印象に仕上げた2種類。
土台がレッドの「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション」には、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ディアダニエルがそろう。
一方、土台がブルーの「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション」は、シナモロール、ポチャッコ、タキシードサム、クロミ、ウィッシュミーメルが展開される。
いずれも、全体に摩擦に強いUVコートを採用しており、傷がつきにくく光沢のある質感。10個集めて並べるとメリーゴーランドのように円形に飾ることができ、各BOX購入で全種コンプリートが可能だ。
なお、「Shaky！」はアメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドール（首振り人形）を、ミニチュアサイズで表現したシリーズ。ミニサイズながら丁寧な造形と繊細な彩色にこだわったアイテムとなっている。
