¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Áà·ã»÷á¤Î»÷´é³¨¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¡×·ã¥·¥ÖÇÐÍ¥¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿À¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¤Ç¤ó¤Ç¤óºî¡¢¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤Î»÷´é³¨¤Ç
¡¡¶¦±éÃæ¤Î·ã¥·¥ÖÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬à·ã»÷á¤Î»÷´é³¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó(75)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤(71)¤È¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á(73)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö³¨¤¬¤ª¾å¼ê¤Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤óºî¡ª¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¡£µÇ°¤Ë3¿Í¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Î´é·Ý¤Ç»÷´é³¨¤ò»ý¤ÄÈø·Á¤ò¾Ð´é¤Î¾®Æü¸þ¤È¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤¬°Ï¤à1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª»°Êý¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿À¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ½¤¢¤ëÂë¤ÏÄÞ¤ò±£¤¹¡Ä¶ù¤ËÃÖ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤óÍÍ¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤¹¤´¡Á¤¤¤ª¾å¼ê¡£Ì£¤Î¤¢¤ë³¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£