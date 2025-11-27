どぶろく特区に認定されている山形県村山市で、地元のコメを使った「どぶろく」の新酒の試飲会が開かれ、この時期を待ちわびた参加者が季節の味を堪能しました。

【写真を見る】「例年に増してすごく飲みやすい」地元のコメを使った "どぶろく" の試飲会 身も心もぽっかぽか！（山形・村山市）

低温でじっくり発酵させる「どぶろく」。ほどよい酸味とすっきりとした甘みが特徴です。

どぶろく特区となっている村山市の「こだま工房」では２０年以上前から「どぶろく」をこの時期に仕込んでいて関係者に新酒を振舞っています。

きょう出されたのは、代表の小玉雄一さんが自ら育てた酒米・雪女神を精米歩合４５％まで丁寧に磨いた大吟醸造りの「どぶろく」です。





こだま工房 小玉雄一さん「コクがある。水っぽい酒じゃなくてコクがある。日本酒の原点だからそのへんを一番味わってほしい」

■みんないい気分に！

試飲した人「酸味の中に甘みもあっておいしい」

試飲した人「例年に増してすごく飲みやすい。季節の風物詩的な楽しみの１つ」

みなさん、いい気分に。

試飲した人「腕が上がっている。毎年こう...去年のことを忘れているかどうか...でも今年はすごく飲みやすい」

試飲した人「飲んでみるか？まだ口をつけていないから」





佐藤友美アナウンサー「いただきます。飲みやすい。甘くておいしい。粒がしっかりしているんですけれど柔らかくてなめらかです」

■こんな楽しみ方も！

さらに「どぶろく」ならではのこんな楽しみ方も。

佐藤友美アナウンサー「こちらのどぶろく。よーく見てみると縞模様が見えます。麹が下にたまっていて飲み進めるにつれて味わいが変化していくそうです」

嗜み方は、人それぞれ。身も心もぽっかぽかのようです。

こだま工房 小玉雄一さん「今年も新しいどぶろくができて飲める。飲めることを幸せだと思ってほしい。私も（どぶろくが）今年もできて幸せ。来年も頑張ろうと思う」

この「どぶろく」はあさってから村山市の道の駅などで販売されるということです。