¡Ö´ò¤·¤µ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë¡×ÁÐ»Ò¤ÎËå¤ËÆÍÁ³¤Î·ëº§¹ðÇò¡Äà¹æµãá»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÐ»Ò¤Îå«¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ÏºÇ¹â¤Îà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¨¡©¤¬¤Á¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ëËå
¡¡ÁÐ»Ò¤Î»Ð¤«¤éÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤òÊ¹¤¤¤Æà¹æµãá¤¹¤ëËå¤ÎÆ°²è¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÁÐ»Ò¥â¥Ç¥ë¡õ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ö¤ê¤«¤ê¤³¡×¤Î»Ð¡¦¤ê¤«(25)¡£X¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ë·ëº§Êó¹ð¤·¤¿¤é¡¢Âçµã¤¤Ç²Ä°¦²á¤®¤¿¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¡¢Ëå¤Ë¥±¡¼¥¤òÅÏ¤·¤Æº¸¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¤¬¤Á¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¡©¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¡£¡Ö¤¢¡Á¤ó¡×¡Ö¤ê¤«¼è¤é¤ì¤¿¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¿´¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤È¿±þ¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Îå«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤¹¤®¤ë¤Í¡£ºÇ¹â¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÏÃ¡×¡ÖÂº¤µ¤¬¸Â³¦¤¹¤®¤ë¡£´ò¤·¤µ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡×¡Ö¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ÏºÇ¹â¤Îà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÐ»Ò¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤«¤ê¤³¡×¤Î2¿Í¤ÏTikTok¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï240Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£