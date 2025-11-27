ソフトバンクの孫正義オーナーが27日、福岡市内でのスポンサーパーティーにビデオメッセージを寄せ、チームをリーグ連覇と日本一に導いた小久保裕紀監督に賛辞を贈った。

孫オーナーはメッセージ冒頭で「本当にうれしいです。5年ぶりに日本一になりました。リーグ優勝は2年連続。小久保監督は素晴らしい」とチームを日本一に導いた手腕を高く評価した。

その上で「シーズン最初は見ていて胸が痛くなるような試合がいくつかありました。選手の皆さんのケガは、本人が一番悔しかったと思うんですよ。やる気がいっぱいなのに辛かったと思います。シーズン最後になったら、柳田選手をはじめ続々と復帰してきて活躍いただきました。人生、自分の夢に向かって、目標に向かって、健康で頑張れるという時はやっぱり頑張りたいですよね」と苦境から巻き返した選手たちもたたえた。

メッセージでは「ソフトバンクホークスになり20年間の中でシーズン優勝が8回、日本一も20分の8ってなかなかいい確率ですよね。まあ、半分、10回勝ってないというのは心残りですけど、ぜいたくですね」と語り、さらに「また来年、再来年、新しい試合が始まります。もう一度心を新たにして、まだまだ強いチーム、素晴らしいチームになれるよう頑張りたいと思います」と誓った。