恋占いに現れたまさかの爐じじ様瓩

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・松野トキを演じる郄石あかり(宮崎県出身)と猯する同志2人とのオフショットが話題になっている。

27日の放送では、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)を慕う知事の娘・江藤リヨ(北香那)がトキを誘って恋占いをする八重垣神社へ。占いが終わった瞬間、聞き慣れた声の方を見ると、トキの祖父・松野勘右衛門(小日向文世)の姿が…。

近頃スキップを教えている近所の子どもたちの祖母・上野タツ(朝加真由美)に恋心を抱き、占いするために神社にやってきていたのだった。トキが「もしかして…」と問うと照れくさそうに…。

勘右衛門「みなまで聞くな。さすがにこの年じゃ恥ずかしくてのう」

リヨ「恋をするのに年齢は関係ございません。私のお相手も40歳…」

その後、勘右衛門は「おリヨ様に、応援しちょると言っちょってくれ。わしとあの人は同志じゃけえ」とトキに言うのだった。

番組公式インスタグラムは「恋をする者どうしの絆が生まれた勘右衛門さんとリヨさんです」と紹介し、小日向の両脇に郄石と北が並ぶ3ショットを投稿した。

これにフォロワーからは「照れてるおじじ様、かわいくて胸キュンです」「恋には年齢関係ない、リヨ様いいこと言いますね」「皆さん、笑顔が素敵です」「恋が実りますように」とのコメントが寄せられている。

左からトキ(郄石あかり)、勘右衛門(小日向文世)、リヨ(北香那)

(「ばけばけ」インスタグラムasadora_bk_nhkより)

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。