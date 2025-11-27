外国人旅行客の誘致拡大を目指します。

旅行会社の外国人社員が長崎で宿泊や食事などを体験するツアーが行われています。

三味線の音と唄に合わせた芸妓衆の舞に見入る参加者たち。

視察ツアーは、長崎への外国人旅行者の誘致拡大を目指して行われ、ヨーロッパや韓国、フィリピンなどをターゲットとした旅行会社の外国人社員ら4人が参加しました。

長崎検番では、本物の髪の毛で作られた特注のかつらを体験しました。

Q重いですか？

（イタリア出身 ダヴィデ チニリさん）

「まあまあ。帽子いつも被っているから」

また、芸妓衆に直接、所作を習う場面も…

（イタリア出身 ダヴィデ チニリさん）

「芸者さんたちや地元の方、職人の方などと触れあいできればいいのかなと。こうやってくつろぎながら色々体験して楽しんでもらうような仕組みができればいいかなと思う」

その後、長崎の街並みを楽しみながら歩いて梅園身代り天満宮に向かいました。

（フィリピン出身 カルロス ヘレラさん）

「今回が日本、長崎に来るのが初めて。長崎でこのような体験できたことはとてもうれしいし、ほかに人気のある場所にも行ってみたい。フィリピンの方々とも共有したい」

ツアーは28日まで行われ、新上五島町では頭ヶ島天主堂の視察や塩田での塩づくりなどを体験するということです。