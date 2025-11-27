新婚の元AKB48加藤玲奈、夫との紅葉デートショット公開「幸せオーラがすごい」「旦那さん優しくて惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】元AKB48の加藤玲奈が11月26日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
加藤は「紅葉のライトアップ素敵すぎました」とつづり、東寺を訪れたことを報告。「入るまで1時間半並んだから」「写真スポットでいい写真も撮れて大満足でした」と続け「一緒に並んでくれた旦那さんに本当に感謝」「本当に優しいんです」と、スタンプで顔を隠した夫との2ショット写真を公開した。美しい紅葉を背景に、加藤は夫の横で嬉しそうな笑顔を見せている。
この投稿には「ラブラブで憧れの夫婦」「可愛い笑顔で癒やされる」「楽しそう」「紅葉が綺麗」「幸せオーラがすごい」「旦那さん優しくて惚れる」などの反響が寄せられている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆加藤玲奈、紅葉デートで夫と2ショット
◆加藤玲奈の投稿に反響
