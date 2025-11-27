¡Öº£Æü¹¥¤¡×½©»³¤ß¤Å¤¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÅß¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½©»³¤ß¤Å¤¤¬11·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡Ö2¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê
½©»³¤Ï¡Öasakusa¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÍëÌçÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡ÖÅß¥³¡¼¥Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£½©»³¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÖÅßµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½©»³¤ß¤Å¤¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»ÑÈäÏª
¢¡½©»³¤ß¤Å¤¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ´Éô¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
