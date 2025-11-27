ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¹á¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¼õ¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤± ¾å³¤¸ø±é¤Ç°áÁõ¡¦±é½ÐÊÑ¹¹¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡Û²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£11·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾å³¤¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
4·î8Æü¤ÎÀéÍÕ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢6·î14Æü³«ºÅ¤Î¹á¹Á¸ø±é¤«¤é³¤³°¸ø±é¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A¡ÊÀµ¤·¤¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¡ËI am ayu -ep.¶-¡×¡£ÉÍºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¹á¹Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¹Á¤Î³§ÍÍ¤¬»ä¤È¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤Ç·Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»ö¤òº£¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥¥ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹á¹ÁËÌÉô¤Ç¤Ï11·î26Æü¸á¸å¤ËÂçµ¬ÌÏÃÄÃÏ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢TA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤ÉþÁõ¤ò½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²æ¡¹¤ÎÀÖ¤¤°áÁõ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î±ê¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÅù¤âÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤Î³§ÍÍ¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È²Ð¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÉþÁõ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤âÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
