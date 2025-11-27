魚座は新しい恋が始まる予感！乙女座は待つよりも積極的に動いて正解◎　11/28〜12/11【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

11月28日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんで付き合うかどうか迷っているなら、まだ結論は出さなくてもいいんじゃない？ カップルさんはお相手に必要以上に尽くしすぎてないか、振り返ってみて。

♡ツラ恋の処方箋

尽くさないほうが愛されたりして。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは異性の友達で、お互いいい感じで気遣いできる方に注目を。カップルさんはお相手のダメな部分も許して、受け入れてみると、もっと愛されるはず。

♡ツラ恋の処方箋

見返りを求めると、ツラくなりがち。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんもカップルさんも恋愛や結婚に“逃げ”を求めたくなるかもしれません。でも、自分の足でしっかり立って、現実に目を向けることも忘れずに。

♡ツラ恋の処方箋

ちょっとでも“おかしい”と感じたら、スルーしないで。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは理想を追いかけるのはほどほどにして、現実的な線でお相手を探すのがいいみたい。カップルさんはお相手の夢を応援してあげられるといいんじゃないかな。

♡ツラ恋の処方箋

お相手にばかり求めるんじゃなく、自分を高める意識で。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは理想と現実のギャップに驚くことがあるかも。それもひとつの学びです。カップルさんはお相手との絆が深まって、さらにラブラブに。

♡ツラ恋の処方箋

恋愛だけが人生じゃないってことだけは覚えておきましょう。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんはロマンティックな恋の兆し。待つのもいいけど、積極的に動いてみては？ カップルさんは将来の夢を甘く語り合ってみてはいかがでしょう？

♡ツラ恋の処方箋

ときには夢を見たっていいんじゃない？

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは仕事関係で相談に乗ったり、乗られたりするうちに、恋が芽生えるかも。カップルさんはお相手のために、いろいろしてあげるのもいいけれど、しすぎないようにね。

♡ツラ恋の処方箋

持ちつ持たれつ、バランスが大事。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは好きな人がいるなら、とことん追いかけるのもアリ！ そこではっきり結果が出るはず。カップルさんは夢のような恋の日々を送っちゃいそう。

♡ツラ恋の処方箋

一生に一度くらいは燃えないとね！

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんはどこか懐かしさを感じたら、その人が運命の人かも。カップルさんはドキドキするより、安心できる関係を作るよう心がけるとよさそうです。

♡ツラ恋の処方箋

穏やかな恋っていいものですよ。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんはなんとなく目が合ったり、気になる人に声をかけてみたりすると、そこから恋が始まる予感。カップルさんはお相手をよく観察したうえで、問題に斬り込むといいみたい。

♡ツラ恋の処方箋

お相手をよく見ること。

■月星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは純粋に好きって思える人に出会えそう。片思いさんは告白するのもいいかもね。カップルさんはお相手が喜ぶことを全力でしてあげましょう。

♡ツラ恋の処方箋

純粋な気持ちって、伝わるから。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは新しい恋が始まりそう。直感で動いてみて。カップルさんは魚座さんの存在そのものが、お相手にとっての癒やしになってるはず。

♡ツラ恋の処方箋

自分のままでいいんですよ。

（藤島佑雪）