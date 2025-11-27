俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の公式インスタグラムが更新され、２３日に放送された第７話でのワンシーンが投稿され反響を呼んでいる（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）。

引退したロイヤルホープは血統を残すため、加奈子（松本若菜）の野崎ファームへ向かうことに。そんな折、栗須（妻夫木聡）は耕一（目黒蓮）から連絡があり、伝えたいことがあるので耕造（佐藤浩市）に会わせてほしいと頼まれる。しかし栗須が仲介をし、耕造と対面させるも２人はすぐに口論になってしまい…と展開した。

インスタグラムには、第７話終盤に放送されたロイヤルファミリーのデビュー戦での写真が投稿され、「みなさん、ここ見てください！笑いましょう 第８話１１月３０日放送 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』」とコメントが添えられた。ファンからは「複雑な気持ちで大号泣したシーンでした」「妻夫木さんが目黒くんに伸びた優しい手がまた泣けてきます」「妻夫木さん、目黒くんの肩に手を添えてますね」「耕一君がしっかり手綱を持ってる」「素敵な写真」「オフショだとわかってるのに社長の姿がないコトに泣く」などの声が寄せれられ、２７日１９時時点で８・５万回以上の「いいね！」が押されるなど反響を呼んでいる。