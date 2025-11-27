

タモリ＆佐藤茉那アナ＠八幡の城下町

「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）11月29日、12月6日は、安土城＆近江八幡。わずか３年で消えた信長による“幻の城”安土城、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡。戦国の世に築かれた夢の町、その謎に迫る。

【写真】「ブラタモリ」安土城＆近江八幡場面カット

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。２週連続で、信長による“幻の城”安土城、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡を旅する。

天下統一を目前に、わずか３年で消えた幻の城・安土城。お城の定番スタイルは安土城から始まった！？まっすぐな道に込められた信長の理想とは？

気品ある城下町、夜空を彩った幻想的なライトアップ、古文書が語る“伝説の勝負”とは？

織田信長が人生最後に描いた壮大な夢に迫る。

そして舞台は、風情ある町並みが残る“水郷の町”近江八幡へ。豊臣が築いた町は、大坂に匹敵する最先端の商業都市だった!?

二度の廃城を乗り越えた商人たちの戦い、近江商人の誕生につながる驚きの道のりとは？

信長から豊臣、そして近江商人へと続く歴史の歩みをたどる。タモリも驚いた、激動の時代を生き抜いた人々による波乱万丈の物語。

タモリ

メッセージ

信長の夢が詰まった安土城。夢は実現したのに、わずか３年で散った。儚い物語でした。武士に振り回された八幡の商人たちは、よく逆境から立ち直ったよ。近江商人、すごいですね。面白い町でした。

「ブラタモリ」 放送予定

11月29日（土）「信長の安土城」 12月６日（土）「豊臣と近江八幡」NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局） ナレーション：あいみょん※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定