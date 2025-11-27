タモリも驚いた波乱万丈の物語、安土城＆近江八幡の謎に迫る
タモリ＆佐藤茉那アナ＠八幡の城下町
「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）11月29日、12月6日は、安土城＆近江八幡。わずか３年で消えた信長による“幻の城”安土城、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡。戦国の世に築かれた夢の町、その謎に迫る。
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。２週連続で、信長による“幻の城”安土城、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡を旅する。
天下統一を目前に、わずか３年で消えた幻の城・安土城。お城の定番スタイルは安土城から始まった！？まっすぐな道に込められた信長の理想とは？
気品ある城下町、夜空を彩った幻想的なライトアップ、古文書が語る“伝説の勝負”とは？
織田信長が人生最後に描いた壮大な夢に迫る。
そして舞台は、風情ある町並みが残る“水郷の町”近江八幡へ。豊臣が築いた町は、大坂に匹敵する最先端の商業都市だった!?
二度の廃城を乗り越えた商人たちの戦い、近江商人の誕生につながる驚きの道のりとは？
信長から豊臣、そして近江商人へと続く歴史の歩みをたどる。タモリも驚いた、激動の時代を生き抜いた人々による波乱万丈の物語。
タモリ
メッセージ
信長の夢が詰まった安土城。夢は実現したのに、わずか３年で散った。儚い物語でした。武士に振り回された八幡の商人たちは、よく逆境から立ち直ったよ。近江商人、すごいですね。面白い町でした。