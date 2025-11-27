欧州株　伸びを欠く、英仏指数はマイナス圏推移に
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100　 9660.16（-31.42　-0.33%）
独ＤＡＸ　　23779.27（+53.05　+0.23%）
仏ＣＡＣ40　 8083.39（-13.04　-0.16%）
スイスＳＭＩ　 12798.47（-23.77　-0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47447.00（-43.00　-0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6825.75（-2.25　-0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25306.50（+4.25　+0.02%）