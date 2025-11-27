欧州株 伸びを欠く、英仏指数はマイナス圏推移に
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100 9660.16（-31.42 -0.33%）
独ＤＡＸ 23779.27（+53.05 +0.23%）
仏ＣＡＣ40 8083.39（-13.04 -0.16%）
スイスＳＭＩ 12798.47（-23.77 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47447.00（-43.00 -0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6825.75（-2.25 -0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25306.50（+4.25 +0.02%）
