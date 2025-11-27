ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡È°¦Ì¼¡õÂ©»Ò¡É¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë´¿´î¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ç¹øºÕ¤±¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ê28Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Á°Ìëº×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÌÀî±é¤¸¤ë²Æ´õ¤Î»Ò¤É¤â¡¦¾®½ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿ÅÏÀ¥·ëÈþ¡¢¾®ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿²ÃÆ£ÐÒÂç¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÌÀî¤È¿¹ÅÄ¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ª»Ò¶¡¤ò¸«¼é¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤é
¡¡º£ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤àÂ¿Ëà·Ã¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤â¤é¤·¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¤È·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡£¡ÈÊì¡É¤Ç¤¢¤ëËÌÀî¤â¡Ö¤ä¡Á¤¹¤´¤¤¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡×¤È»£±Æ°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ò³ú¤ßÄù¤á¡Ö¿´¤Ê¤·¤«Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÅÏÀ¥¤À¤¬¡¢ËÌÀî¤Ë¡Ö²Æ´õ¥Þ¥Þ¤Ø¡×¤È¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö»£±Æ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈËÜÅö¤Î¥Þ¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö²Æ´õ¥Þ¥Þ¤È¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²Æ´õ¥Þ¥Þ¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤å«¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁËÜÅö¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£»£±Æ»þ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡£ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÎÞ¤°¤àÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ëÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÐÒÂç¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅÏÀ¥¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤½¤ì¤ò¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÐÒÂç¡¢¤²¤ó¤¡©¡×¤È¤Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¤²¤ó¤¡Ä¡×¤È¾®¤µ¤¯ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ª»Ò¶¡¤ò¸«¼é¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤é
¡¡º£ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤àÂ¿Ëà·Ã¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÅÏÀ¥¤À¤¬¡¢ËÌÀî¤Ë¡Ö²Æ´õ¥Þ¥Þ¤Ø¡×¤È¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö»£±Æ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈËÜÅö¤Î¥Þ¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö²Æ´õ¥Þ¥Þ¤È¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²Æ´õ¥Þ¥Þ¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤å«¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁËÜÅö¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£»£±Æ»þ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡£ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÎÞ¤°¤àÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ëÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÐÒÂç¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅÏÀ¥¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤½¤ì¤ò¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÐÒÂç¡¢¤²¤ó¤¡©¡×¤È¤Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¤²¤ó¤¡Ä¡×¤È¾®¤µ¤¯ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£