群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、市議会は市長の辞職について全会一致で同意しました。出直し選挙については明言を避けています。

■いつもと変わらぬ様子で“最後の仕事”へ

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「農業とか福祉もスピード感を持って、たくさんのことが実現できたというのは、自分が思っていたよりもできたという感想はあります。私としては続けられるのであればそれが一番良かったと思いますが、今回はみなさんからの意見を受け止めて、辞職という形になりました」

前橋市長の“ホテル密会問題”に一つの区切りです。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「おはようございます。大丈夫ですか？」

辞職当日の朝。登庁早々、転んだカメラマンを気遣った群馬県前橋市の小川晶市長。いつもと変わらぬ様子で“最後の仕事”に向かいました。

およそ2か月前、“クリーンな市政”を掲げていた小川市長が既婚者の男性職員との“ホテル密会”を謝罪。“密会”の回数は10回以上にも及んでいました。“密会”した日に、群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が発表された日も含まれていたことや、ホテルへ向かう際、「公用車」を使っていたことも問題に。市役所には“苦情”が殺到し、業務に支障をきたすなど混乱が拡大したものの、小川市長は自身の給与を50％減額したうえで、続投の意思を示していました。ところが…

小川市長（42）「自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断しました」（Xより）

25日、一転「退職願」を提出。市議会の会派が不信任決議案を提出する方針を示す中での決断でした。そして、27日…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「本日付で市長を辞職させていただきたいと思います」

全会一致で辞職が認められました。市長は少し笑みを浮かべ、議員らに一礼。静かに議場をあとにしました。

■“男女の関係”疑惑も改めて否定

謝罪から辞職までおよそ2か月。続投の意思も見せていましたが、なぜいまなのか。市長は…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「何が（辞職決意の）決め手なんですかね。私もわからないですけど、大事につくってきたいろんな提出議案をしっかり進めてもらいたい、議論してもらいたいという思いが高まったというところが一番」

辞職に伴い、改めて行われる市長選挙。前橋市の選挙管理委員会は市長選を行うと「およそ1億円の費用がかかる」と試算しています。次の選挙については…

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「出馬するのかどうかというのは一つの権利だと思いますので、いろいろな方の声を聞いてまたよく考えたい」

明言を避けました。そして、“ホテル密会”での“男女の関係”疑惑についても改めて否定しました。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）「ウソを言うこともできませんので、そこは認めろと言われても違うとしか言いようがない。こういう形で終わりにしていくことに対しては、非常に申し訳ないと思っています」

前橋市の選挙管理委員会事務局によりますと、市長選挙は来年1月12日、成人の日が投開票日になるということです。