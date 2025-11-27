高野寛 × ホリエアツシ × 中田裕二、イベント＜貴ちゃんナイト＞共演に先駆けてラジオ対談
高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二の3名が出演するラジオ番組『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』が12月1日深夜25時からBAYFMにてオンエアされる。
ラジオパーソナリティの中村貴子主催ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞が、2026年1月10日に新代田FEVERで開催されるが、同ラジオ番組ではイベント出演者である3名が勢揃い。＜貴ちゃんナイト＞恒例の前夜祭スペシャル特番として届けられるかたちだ。
3名は作品リリースのたびにBAYFM『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』(毎週月曜日25:00〜25:55)にゲスト出演するなどお馴染みだが、一堂に会するのは今回が初。放送当日はイベントへの意気込みやお互いの印象などが、対談形式で語られるとのこと。
■BAYFM『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』
放送日：12月1日(月) 25:00〜25:55
ゲスト：高野寛 / ホリエアツシ(ストレイテナー) / 中田裕二
パーソナリティ：中村貴子
公式HP：https://program.bayfm.co.jp/fab/
※radikoプレミアムならBAYFMが全国で聴くことが可能
https://radiko.jp/premium
■ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞
2026年1月10日(土) 東京・新代田FEVER
open17:30 / start18:00
▼出演
高野寛
ホリエアツシ(ストレイテナー)
中田裕二
MC：中村貴子
▼チケット ※SOLD OUT
￥4.800(ドリンク代別)
※スタンディング
※当日の入場は整理番号順
※SOLD OUTにつき当日券の販売はありません
（問）新代田FEVER 03-6304-7899
関連リンク
◆高野寛 オフィシャルサイト
◆ストレイテナー オフィシャルサイト
◆中田裕二 オフィシャルサイト
◆中村貴子 オフィシャルサイト
◆中村貴子 オフィシャルTwitter
◆中村貴子 オフィシャルInstagram
◆＜貴ちゃんナイト＞オフィシャルYouTubeチャンネル