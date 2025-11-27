高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二の3名が出演するラジオ番組『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』が12月1日深夜25時からBAYFMにてオンエアされる。

ラジオパーソナリティの中村貴子主催ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞が、2026年1月10日に新代田FEVERで開催されるが、同ラジオ番組ではイベント出演者である3名が勢揃い。＜貴ちゃんナイト＞恒例の前夜祭スペシャル特番として届けられるかたちだ。

3名は作品リリースのたびにBAYFM『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』(毎週月曜日25:00〜25:55)にゲスト出演するなどお馴染みだが、一堂に会するのは今回が初。放送当日はイベントへの意気込みやお互いの印象などが、対談形式で語られるとのこと。

■ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞

2026年1月10日(土) 東京・新代田FEVER

open17:30 / start18:00

▼出演

高野寛

ホリエアツシ(ストレイテナー)

中田裕二

MC：中村貴子

▼チケット ※SOLD OUT

￥4.800(ドリンク代別)

※スタンディング

※当日の入場は整理番号順

※SOLD OUTにつき当日券の販売はありません

（問）新代田FEVER 03-6304-7899

