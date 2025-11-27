米俳優のジョニー・デップ（６２）が２７日、都内で行われた、没入型アート展「Ａ Ｂｕｎｃｈ ｏｆ Ｓｔｕｆｆ−Ｔｏｋｙｏ」（２８日〜２６年５月６日、高輪ゲートウェイＮＥＷｏＭａｎ Ｓｏｕｔｈ ２Ｆ “＋Ｂａｓｅｅ ０”）記者会見に登場した。

約８年半ぶりの来日のデップは、会場には１時間以上遅れて会見に登場した。ハットをかぶり、ジャケットに、ジーンズ姿で登壇すると、拍手と歓声で迎えられた。これまでニューヨークで行ってきたが初めて東京での開催を選んだ理由について「東京、日本というのは何百年もの間、素晴らしいアートを輩出してきた場所。非常に感心をもっている」とお気に入りの地と明かした。絵の文化についてロサンゼルスと東京を比較し「東京は感性の豊かな場所だが、ロサンゼルスはアートをみせたときにおそらく３、４人と話をしていたら、周りの意見に流されがちなように思う。日本はアーティストを大事にする場所だと思う」と持論を展開した。

展示場には３０年以上前に制作された自画像から最近、描いた作品まで展示される。来日後もホテルで絵を描いているといい「子どもの頃から音楽もやってきたが、それ以外にも絵を描くことは自分の人生において大きな位置を示していた」と明かした。