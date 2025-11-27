「どうやって合鍵作ったのか…」防犯カメラに店内くまなく物色する人物の姿 飲食店で“現金窃盗”被害相次ぐ…同一犯か 福岡市
福岡市内の飲食店で目撃されたのは、防犯カメラに映る怪しげな雰囲気の人物。
何かを探しているのでしょうか、手元をライトで照らし、店内をくまなく物色しています。
晩杯会グループ・矢崎有城代表：
現金がこの中なんですけど、引き出しに入れていた。
映像が記録されたのは11月23日午後2時ごろ。
経営者の男性によりますと、引き出しから現金約13万円がなくなっていたといいます。
当時、店の扉は鍵がかかっており、鍵を壊された形跡がなかったことから、防犯カメラに映った人物が合鍵を使って侵入し、犯行後に施錠したとみられています。
さらに、隣で経営している別の店舗でも、同じ日に現金がなくなったといいます。
この店舗の防犯カメラにも、同じ様に店内を物色する人物が映っていました。
晩杯会グループ・矢崎有城代表：
（Q.同じ人物？）そうですね、バッグが完全に一緒なので。全く見覚えもない、怖い、どうやって合鍵を作ったのか。従業員が頑張って稼いだお金を取られたのがすごく腹立たしい。
盗まれたのは売上金合わせて約15万円。
警察は窃盗事件として捜査を進めるとともに、飲食店を狙った同様の犯行に注意を呼びかけています。