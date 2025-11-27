憧れのセレブ婚があともう少しで掴めるかもしれない、と淡い期待を抱いた瞬間、現実を突きつけられて夢が崩れ去ってしまうことがあるようです。それは一体どんなことが原因なのでしょうか？ 今回は、セレブ婚を夢見た女性が彼氏に騙されていた話をご紹介いたします。

実は既婚者だった

「バイト先のお客さんに一目惚れして、勇気を出して連絡先を渡しました。そこからデートを何度かして、私のほうから告白して付き合うことに。彼は実家がお金持ちだから、いずれはセレブ婚も夢じゃないかも……なんて淡い期待を抱いていました。

ただ付き合ってしばらくすると、彼の態度はそっけなくなってきたんです。デートも食事をしてホテルに直行するだけのワンパターンだし、行為が終わるとすぐにシャワーを浴びて、ホテルを出ようとするし。浮気でもしているのかと思い、彼のシャワー中にこっそりスマホをチェックすることにしました。すると彼の待ち受けは女性との2ショット写真で……。しかもその女性はドレス姿だったので、すぐさま奥さんだということも理解しました。彼は既婚者ということを隠して、私と付き合っていたみたいです。

彼を問い詰めると、私にナンパされてうれしくなって遊びたくなっただけで、奥さんと離婚するつもりはないんだとか。私のセレブ婚の夢はあっけなく散りましたね」（体験者：20代 女性・フリーター／回答時期：2025年9月）

▽ 既婚者であることを隠して、女性に手を出すなんて許せませんよね。同時に2人の女性を傷つけたことを、しっかり反省してもらいたいものです。ただ、セレブ婚を夢見ていたという浅はかさも考えものなので、もっとお相手の本質的な部分を見るようにしないといけませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。