SEKAI NO OWARI¡¦Fukase¡¢¥½¥í¿·¶Ê¡ÖBad Entertainment¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÅìµþ¡¦É½»²Æ»WALL&WALL¤Ë¤Æ³«ºÅ
SEKAI NO OWARI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Fukase¤¬¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆDef Jam Recordings¤è¤ê1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBad Entertainment¡×¤ò11·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬11·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦É½»²Æ» WALL&WALL¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖBad Entertainment¡×¤Ï¡¢Fukase¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏºÇ½é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Fukase¼«¤é¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦TIDE¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Fukase¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÈFukase¡É¤Î¿·Á¯¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖBad Entertainment¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢Fukase¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBad Entertainment¡×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌ¤È¯É½³Ú¶Ê´Þ¤à¥È¡¼¥¿¥ë2¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ï¡¢MVÆâ¤Î¥Ù¥Ã¥È¥·¡¼¥óÁõ¾þ¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ê¤ÌÌ¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖCOIN PARKING DELIVERY¡×¤¬Ã´Åö¡£ËÜÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿¡È¾¾¤ÎÌÚ¡É¤È³Ú¶Ê¤Î¡ÈÆÇ¡É¤ÎÍ»¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÌÚ¤Ë°ÛÁÇºà¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤òº®¤¼¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê°Ø»Ò¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¡Ö¥¥¹¡ÊKith¡Ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ð¡¼¡Ö¥¥¹ ¥È¥ê¡¼¥Ä¡ÊKith Treats¡Ë¡×¤¬¡¢³Ú¶ÊÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¡ÖÆÇÆþ¤ê¥±¡¼¥¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÅöÆü¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤È¥ì¥â¥ó¥°¥ß¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢Äì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ç¡ÈÆÇÆþ¤ê¥±¡¼¥¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¡£À±·¿¥·¥å¥¬¡¼¤È¡¢ÀÖ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¥¬¡¼¤Ç¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤È¿¨´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖBad Entertainment¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎTIDE¤Î¸¶²è¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Î¡ÈFukase¡É¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ³Êó¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️¡ÖBad Entertainment¡×
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://fukase.lnk.to/badentertainmentPR
