米番組内で“打倒・ドジャース発言”絶賛

プロ野球、西武からポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指す今井達也投手が、日本のニュース番組内で発した“打倒ドジャース発言”が米国内で話題に。米名物記者のケン・ローゼンタール氏は大興奮。手放しで絶賛した。

今井は24日、テレビ朝日系「報道ステーション」で放送された松坂大輔氏との対談に登場。すでに日本人3投手が所属しているドジャース入りを望むかという質問に「僕は倒したいですね」と、きっぱり言い放っていた。

野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演した米スポーツメディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者ローゼンタール氏は、この発言に熱視線。刺激的な言葉を受け、「この選手はもう私のお気に入りかもしれない。だって、ドジャースを倒したいって言っていたからだ！」と言い、興奮を抑え切れなかった。

「ドジャースを批判したり、疑問視したりしているわけではない。彼らは素晴らしい。それは私たちも分かっている。ワールドシリーズ連覇も成し遂げた。でも、みんなが聞きたいのはこういうことなんだ。こういう発言こそが、イマイがどんな競争心を持つ選手になるのかを示すものになる」と続け、「彼がこっち（米国）に来るのが待ちきれないよ」と期待を込めた。

27歳の今井は2016年秋のドラフトで西武の1位指名を受け、作新学院高（栃木）から入団。2018年に1軍デビューし、1軍通算159試合で58勝45敗、防御率3.15。今季は24試合に投げ10勝5敗、防御率1.92の好成績だった。



