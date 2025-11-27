東方足球隊vsG大阪 スタメン発表
[11.27 ACL2グループF第5節](香港)
※19:00開始
主審:アフマド・アルバドウェ
副審:アショクライ・ジェーヴァラハ、ムハンマド・ファルハン
<出場メンバー>
[東方足球隊]
先発
GK 26 リャオ・フーユェン
DF 5 マルコ・ロレンズ
DF 20 ク・ジャリョン
DF 21 ダニエル・アルマザン
DF 30 ファン・ズーハオ
MF 2 カラム・ホール
MF 15 ラウ・クァンツィン
MF 16 リャン・ジェンバン
MF 27 マルコス・ゴンドラ
MF 32 リン・イェンティン
FW 37 ジャン・グォンイン
控え
GK 25 ガオ・ジュン・ウィルソン
DF 19 イウ・ハオミン
DF 22 リャン・グァンツォン
MF 18 ジャン・ジヘイ
MF 42 ヤン・ドンチー
MF 44 プラブハット・グルン
MF 65 ウォン・フェイヤン
MF 7 河野大翔
MF 88 ジャン・ウェンハオ
FW 33 ガオ・ミンハオ
監督
ロベルト・ロサダ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
FW 8 食野亮太郎
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 38 名和田我空
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 22 一森純
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 37 中積爲
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
監督
ダニエル・ポヤトス
