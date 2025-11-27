お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が26日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。運動について話した。

番組ではリスナーからの「イモトさんが運動している様子をインスタグラムのストーリーで更新されていて、とても羨ましくかっこいいなという気持ちを伝えたくメールを送りました。私は現在、0歳児の子育てをしている育休中であり運動時間が取れません。妊娠前は毎日5キロ走ったり体力もあったんですが、子供が生まれてから生活が180度変わり、お家に引きこもっています。体重も減らないままです。イモトさんが運動している時間はお子さんをご主人が見ているのか保育園に預けているのか、また運動時間がどのくらいなのか知りたいです」というメッセージを紹介。

これに対し、イモトは「嬉しい！ありがとうございます」「私は自分1人だとすぐにサボる癖があるので、ストーリーに上げることによって自分で人の関心の目に追いやるというやり方をやっていてそれを見ていただいてありがとうございます。でも0歳はなかなか時間は取れないですよね。私も出産して17〜18キロ太ってそこから戻すのに結構大変でした」「産んでも体重が2〜3キロしか体重減っていなくて。でもやっぱり0歳といっても新生児の1ヶ月と7〜8ヶ月ではまた時間が違うと思うんですけど、たしかに誰かに預けるとかしない限りなかなか時間を取るのは難しいと思うんですけど」とコメント。

続けて「私の子供が0歳児だったときは縄跳びを買って家の前で1分間だけ飛び続けるという、100回くらいかな。まじでキツいんですけどそれを毎日1分だったらまぁ夫も見てくれるし、0歳児のときはそれをやっていたかな」とした上で、「今は子供を保育園に預けているので、よくストーリーに載せているのは朝の話なんですけど子供を保育園に自転車で送るんですけど、近くの公園に移動してそこで2キロくらい走るっていう。そうすると13分〜14分で終わるので、そのまま家に帰るというだけの。だから時間でいうと13〜4分くらいしか運動していないですね。それだけでも毎日続けるとだんだんと身体も変わってくるし意識も変わった気がしますね」と自身が行っている運動について明かした。

さらに、「あとたまにパーソナルでお世話になっている先生のところに行って、マシンでやるとか。それは1時間半とか2時間やるので日常的にはできないですけど」「あとは腹筋、今着ている服を着続けたいという思いがあるので。2分だけ毎日リビングでやっていますね。2分だったらぶっちゃけちょっとケータイを触っていたら2分なんてすぐ経つじゃない、でもそこをただ2分腹筋するだけしておけば…何かの本で読んだんですけど2週間続ければ習慣化できつつあるので。歯磨きと同じくらいの感覚になるまでは最初辛いけどやっておくといいかなっていう」と話した。