【無印良品のタートルネック】が使える！ 買って真似したい♡「冬コーデ」

シンプルで着まわしやすく、首元まであたたかく着られるのが魅力のタートルネックトップス。冬コーデで活躍するものの、着こなしがマンネリ化しがち……。それならおしゃれなスタッフさんのコーデを参考にしてみて。今回は【無印良品】のタートルネックセーターを使った、大人にぴったりな上品冬コーデを紹介します。

ロングコートと合わせて洗練度アップ

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

ダークトーンでまとめた、タートルネックセーターを使ったきれいめコーデ。ロングコートを合わせると縦ラインが強調され、より洗練された雰囲気に。シックな着こなしながら、ネックレスを合わせることで品よくあか抜けが狙えます。

シーズンムード高まる冬のきれカジコーデ

ジャケット × ジーンズのコーデも、タートルネックセーターを仕込むだけでぐっと冬らしい印象に。カジュアルながらも大人らしい上品さもキープしやすく、日常からお出かけまで対応できそうなコーデです。ジーンズでカジュアルにハズす着こなしはもちろん、スラックスやスカートを合わせてきれいめ or フェミニンに振るのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M