¢£¥×¥ê¥¯¥éµ¡¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥í¥ê¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ
¡ÚÆ°²è¡Û»³ÅÄ¡õ°ËÌîÈø¤Î¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¥á¥í¥ê¡×¥àー¥Óー¡õ7¿Í¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤É①～③
Hey! Say! JUMP¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ»³ÅÄÎÃ²ð¤È°ËÌîÈø·Å¤Î¡Ö¥á¥í¥ê¡×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ï11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS s¦Áy¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÍ·±àÃÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç°ËÌîÈø¤¬¥Ñ¥ó¥À¥«ー¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¡Ö¥á¥í¥ê¡×¥À¥ó¥¹¤ò¥¥åー¥È¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¸ý¸µ¤Ç»Ø¤ò¥Ð¥Ä¤Ë¤·¤Æ²£¤ËÎ©¤Ä»³ÅÄ¤ÎÊý¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¡£
°ìÊý»³ÅÄ¤Ï½ª»ÏÎä¤á¤¿»ëÀþ¤Ç°ËÌîÈø¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢°ËÌîÈø¤¬ÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ¾¼ê¤ò¥Ð¥Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢JUMP¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤¬°ì½Ö±Ç¤ê¡¢Æ°²è¤Ï½ªÎ»¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤¹¤®¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥¯¥éµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥á¥í¥ê¡×¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£