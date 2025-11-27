かつみさゆり・さゆり56歳、スタイル抜群ミニスカワンピ姿に反響
夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが26日、自身のインスタグラムを更新し、タイトなミニスカワンピース姿で写るショットを公開し、ファンを驚かせた。
【別カット】こんな50代いる!? さゆり56歳のスタイル抜群全身ショット
さゆりは「夫婦で誰〜」とつづりながら、11月22日の「いい夫婦の日」に投稿するつもりだったという、夫で相方・かつみとの2ショットを公開。「夫婦で誰〜」とつづるとおり、いつもよりダンディに決めたかつみと、ピンクのド派手なウイッグを着用したさゆりの2ショットとなっている。
ミニスカからのぞく美脚にファンからは「今日も美脚バッチリ」「脚なっがッ」「こんな美魔女になりたいなぁ」などの声が集まっている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれのかつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」インスタグラム（@katsumisayuri_sayuri）
