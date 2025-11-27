ピンクウィッグにミニスカワンピ、スタイル抜群のさゆり　※「さゆり（かつみさゆり」インスタグラム

　夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが26日、自身のインスタグラムを更新し、タイトなミニスカワンピース姿で写るショットを公開し、ファンを驚かせた。

　さゆりは「夫婦で誰〜」とつづりながら、11月22日の「いい夫婦の日」に投稿するつもりだったという、夫で相方・かつみとの2ショットを公開。「夫婦で誰〜」とつづるとおり、いつもよりダンディに決めたかつみと、ピンクのド派手なウイッグを着用したさゆりの2ショットとなっている。

　ミニスカからのぞく美脚にファンからは「今日も美脚バッチリ」「脚なっがッ」「こんな美魔女になりたいなぁ」などの声が集まっている。

■かつみさゆり
1963年2月27日生まれのかつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。

引用：「さゆり（かつみさゆり）」インスタグラム（@katsumisayuri_sayuri）