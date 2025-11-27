桜田ひより、突然の浴衣姿投稿にファン歓喜「ひゃーかわいすぎする」「天使」
女優の桜田ひよりが26日にインスタグラムを更新し、主演ドラマの放送を告知するとともに浴衣姿を披露。「かわいすぎる」と反響が寄せられている。
【別カット】浴衣姿の桜田ひより、髪をおろしたプライベート感あふれるショットも
桜田は主演する『ESCAPE それは誘拐のはずだった』が放送中。26日放送の第8話を告知するとともに、自身の浴衣姿を複数枚公開している。
彼女の浴衣姿に、ファンからは「可愛い天使すぎるよね」「ひゃーかわいすぎする」「浴衣のひよちゃんちょーかわいい」などの声が相次いでいる。
■桜田ひより（さくらだ ひより）
2002年12月19日生まれ。千葉県出身。モデル、子役を経て、劇場版も製作されたドラマ『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』（MBS・TBS系）で初主演。以降、数々の話題作に出演。現在、佐野勇斗とダブル主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）が放送中。2026年には木戸大聖とダブル主演を務める映画『モブ子の恋』が公開予定。
引用：「桜田ひより」インスタグラム（@hiyori_sakurada_official）
