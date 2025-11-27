県議会の12月定例会が開会し8月の記録的な大雨による災害復旧費用など195億円あまりの補正予算案が提案されました。塩田知事は27日の議会で、鹿児島港本港区の住吉町15番街区に移転を予定する鹿児島サンロイヤルホテルから定期借地権の期間を約1年、後ろ倒ししたいと申し入れがあったことを明らかにしました。供用開始についても1年先延ばしの2032年になる見通しです。



27日、開会した県議会の12月定例会には195億7600万円の一般会計補正予算案などが提案されました。補正予算案には、2025年8月の記録的な大雨や台風12号による被害の災害復旧に係る費用として約117億4900万円。10月の人事委員会の勧告を受けて県職員などの給与引き上げに要する経費77億円余りが盛り込まれています。





県が開発を進める鹿児島港本港区のエリアのひとつ、住吉町15番街区をめぐっては移転を希望している鹿児島サンロイヤルホテルの運営会社、鹿児島国際観光が10月、事業予定者に選定されています。県と鹿児島国際観光は10月、基本協定を結ぶ予定でしたが、塩田知事は見直しの申し入れがあったことを明らかにしました。(塩田知事)「事業予定者から評価委員会等からいただいた意見の内容をしっかりと検討し、建設計画に反映させることが必要であると考えており、当初提案した定期借地権の期間を約1年後ろ倒しする内容で見直したいとの申し入れがあった」県が所有する住吉町15番街区の定期借地権については、2028年から1年後ろ倒しの2029年から55年間。供用開始についても2031年から1年先延ばしの2032年4月1日になる見通しです。県は、申し入れの内容を精査し、11月中を目途に基本協定を結ぶ予定です。県議会の12月定例会は12月19日まで開かれます。