¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¡Ö¥Þ¥Þ¥Ñ¥ÑµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦ÌîÅÄÀ»»Ò»á¡¢Éû²ñÄ¹¡¦Ï¡çÖ»á¡Ë¤Ï£²£·Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤ÇÂè£²£µ²óÁí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎµÄÂê¤Ï£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß¡¢£²£°£²£³Ç¯£´·î¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ø²òÂÎÏÀ¡Ù¡ØÉÔÍ×ÏÀ¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬µÄÂê¡£ÃæÂ¼±ÑÀµ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£°éÀ®¶ÉÄ¹¤ò¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°ËÆ£¹§·Ã»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£²òÂÎÏÀ¤Î¤ª¤â¤Ê¼çÄ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î³èÆ°¡¢Í½»»¤Î»È¤¤Êý¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¼Â¸úÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¡×¤È¤·¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤ÐÇ¯´Ö£·Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬Éâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µîÇ¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¸»ù¤Ë£±¿Í£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¸½¶â¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤¯ºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£²òÂÎ¤Î£±¤Ä¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢£·Ãû±ß¤ò£¶£¸Ëü¿Í¤Ç³ä¤ì¤Ð£±£°£°£°Ëü±ß¤À¤«¤é¡Ø¡Ê¸½¶â¤ò¡ËÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¡Ê»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë¡ËÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤áºÙ¤«¤Ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤É¤â¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²òÂÎÏÀ¤Î¡ËÈãÈ½¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬È¯Â¤·¤Æ£²Ç¯È¾¤¬·Ð²á¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ê¤É¤¬½ê´É¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤¬°Ü´É¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¤Ç¤¤¿¤ª¤«¤²¤À¡Ù¤È¡£°ì»þ¡¢£²Ëü¿Í¤¤¤¿¡ÊÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î¡Ë»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤É¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ÂÔµ¡»ùÆ¸²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤Î°ÂÁ´¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤«¤«¤ë»Å»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤ò¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ·ë¹½¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿Æ¤À¤±¤Ç¤ÏÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯È¯ÁÛ¤ò¤¼¤Ò¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£