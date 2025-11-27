“朝ドラヒロイン”森田望智、佐久間大介の差し入れに感動「Snow Manになった気分」
俳優の森田望智が27日、都内で行われた北川景子主演の映画『ナイトフラワー』（28日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。
【写真】カワイイ…！子供を見守る北川景子＆佐久間大介ら
森田は、2027年度前期の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』でヒロインを務めることが発表されたばかり。司会から祝福の言葉をかけられると会場からは拍手が沸き起こった。
この日は北川、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、内田英治監督も参加。佐久間は「おめでとうございます。もううれしかったです。身内にすごく楽しそうなことが起きてるって」と声を弾ませると、森田は「2人ともSNSで私以上に喜んでくれてる」と笑顔が弾けた。
今作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を北川、夏希に手を差し伸べ、ボディガードとして手を組む多摩恵を森田が演じている。
格闘家である多摩恵を演じた森田はストイックに練習を重ねたそうで、そばで見ていた北川は「とにかく心配。吹き替えの方をつかっていないなかで、当てたりはしないですが、床にどんとあたったり…あざや生傷が絶えない。格闘シーンだけでも早く終わってくれって気持ちでした」とハラハラする一方、森田は「私以上に嫌がっていることが心の支えでした」と笑顔をみせた。
そんななか、佐久間は「闘うシーンは終わってほしいのに最後の方まであって。1番大変な試合シーンの前日に僕がアップだったので明日がすごく大変と聞いて、Snow Manがライブとかでお世話になっているトレーナーさんを差し入れました」と報告。森田は「至れり尽くせりでSnow Manになった気分でした」と満足げで、佐久間は「10人目のSnow Manだ」と笑いを誘った。
また、多摩恵の幼なじみ・海を演じた佐久間は、2人がラーメン屋で過ごすシーンを振り返り「大切な人を見ている、目のあたたかさだったり本当に大事だと思ったら自然と出てそれが映像に映っていた。海って多摩恵を大事に思っているんだなって」と手応え。森田が「愛をたくさん、感じてました」と淡々と応じると佐久間は「棒読み！朝ドラ女優とは思えないほどの棒読み！」とさっそくイジっていた。
この日は、サプライズゲストとして北川演じる夏希の子ども・小春役を演じた渡瀬結美、小太郎を演じた加藤侑大が登場。北川と森田に花束を贈呈した。
【写真】カワイイ…！子供を見守る北川景子＆佐久間大介ら
森田は、2027年度前期の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』でヒロインを務めることが発表されたばかり。司会から祝福の言葉をかけられると会場からは拍手が沸き起こった。
この日は北川、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、内田英治監督も参加。佐久間は「おめでとうございます。もううれしかったです。身内にすごく楽しそうなことが起きてるって」と声を弾ませると、森田は「2人ともSNSで私以上に喜んでくれてる」と笑顔が弾けた。
格闘家である多摩恵を演じた森田はストイックに練習を重ねたそうで、そばで見ていた北川は「とにかく心配。吹き替えの方をつかっていないなかで、当てたりはしないですが、床にどんとあたったり…あざや生傷が絶えない。格闘シーンだけでも早く終わってくれって気持ちでした」とハラハラする一方、森田は「私以上に嫌がっていることが心の支えでした」と笑顔をみせた。
そんななか、佐久間は「闘うシーンは終わってほしいのに最後の方まであって。1番大変な試合シーンの前日に僕がアップだったので明日がすごく大変と聞いて、Snow Manがライブとかでお世話になっているトレーナーさんを差し入れました」と報告。森田は「至れり尽くせりでSnow Manになった気分でした」と満足げで、佐久間は「10人目のSnow Manだ」と笑いを誘った。
また、多摩恵の幼なじみ・海を演じた佐久間は、2人がラーメン屋で過ごすシーンを振り返り「大切な人を見ている、目のあたたかさだったり本当に大事だと思ったら自然と出てそれが映像に映っていた。海って多摩恵を大事に思っているんだなって」と手応え。森田が「愛をたくさん、感じてました」と淡々と応じると佐久間は「棒読み！朝ドラ女優とは思えないほどの棒読み！」とさっそくイジっていた。
この日は、サプライズゲストとして北川演じる夏希の子ども・小春役を演じた渡瀬結美、小太郎を演じた加藤侑大が登場。北川と森田に花束を贈呈した。