「男の子なら泣かないで！ 」に、息子が涙の反論！「大人だって、、、」まっすぐな心が教えてくれたこと

今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。

公園で転び、大泣きしてしまった4歳の息子に、思わず「男の子でしょ！」と声をかけてしまったA子さん。すると息子は涙ながらに反論してきて──？

思わずクスッと笑ってしまいつつも、息子の鋭い視点にハッとさせられたそうです。

「男の子でしょ！ 」

ある日の午後、公園での出来事です。

4歳の息子が走っていて転び、膝をすりむいて大泣きしてしまいました。

もちろん心配ですぐ駆け寄ったのですが、嵐のような泣き声に、なんだか周りの目が気になってしまった私。

泣き喚く息子に思わず、こう声をかけてしまったのです。

「ほら泣かないの！ 男の子でしょ」

幼い息子の反論

すると、息子は涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、言い返してきました。

「泣きたいんだから、泣いたっていいじゃん～！ 男の子だって、泣いたっていいでしょ～！！」

息子の必死な様子が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

でも、たしかにその通りかも。

痛かったのですから、泣きたい気持ちは自然なことですよね。

「男の子なんだから」と、息子の気持ちを押さえつけようとしていた自分に気づき、胸がチクリと痛みました。