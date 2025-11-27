大盛真歩（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/27】AKB48の大盛真歩が11月26日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】AKB48人気メンバー「シルエットがそっくり」母親撮影の姉妹ショット

◆大盛真歩、姉妹ショット披露


大盛は「なかよしまい」「ままがとってくれたよ」と記し、同じくらいの身長の妹との写真を投稿した。2人とも黒のトップスと色違いのバッグを身につけ、お揃いのポーズをする仲睦まじい様子を披露した。

◆大盛真歩の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「微笑ましい光景」「仲良しなのが伝わる」「オソロなの可愛い」「シルエットがそっくり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

