庄司智春、妻・藤本美貴との撮り合いショット公開「仲良しすぎて素敵」「掛け合いが面白い」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月26日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴と互いに撮り合った写真を公開し、話題となっている。
【写真】49歳芸人＆40歳元モー娘。夫婦「理想」ラブラブ撮り合いショット
庄司は「写真撮ってあげるって言われたから笑顔でピースしたらこれだもんな…ハゲてんじゃねーかよ！」とつづり、前髪の間からおでこが覗いているピースポーズをした自身の写真を投稿。「でも今日も笑ってる顔が見れたから良しとするか…」と、前髪の上がった藤本が笑顔でケータイを見つめる自然体ショットも添えている。これに藤本が「そんな私もボサボサ！！！笑笑笑」とコメントすると、庄司が「え？最高じゃん」と返答し、藤本が「じゃーいいか！笑」と続ける仲睦まじいやりとりも公開している。
この投稿には「仲良しすぎて素敵」「自然体で可愛い」「夫婦の掛け合いが面白い」「見ていてほっこりする」「癒やされた」「理想の夫婦」などの反響が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆庄司智春＆藤本美貴、自然体なオフショットを公開
◆庄司智春＆藤本美貴の関係性に反響
