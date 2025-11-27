久間田琳加、オフショル×ミニスカで美スタイル披露「圧巻の美脚」「大人可愛くて憧れ」と話題
【モデルプレス＝2025/11/27】モデルで女優の久間田琳加が11月26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「華奢で綺麗」圧巻美脚スラリのミニスカコーデ
久間田は「dazzlinとのコラボ第2弾が発表されました」とつづり、レディースファッションブランド「dazzlin（ダズリン）」とのコラボレーションを報告。「いつもより写真も大人めなセレクトで今回もとっっっても自信作！！！」と続けて、自身が手掛けたアイテムを身に着けた姿を複数枚公開している。肩のラインが見えるオフショルダーのトップスに、ベルトデザインが印象的なミニスカートを合わせたスタイリングでは美しいデコルテと脚のラインを披露している。
この投稿には「圧巻の美脚」「艶っぽくて美しい」「印象変わる」「スタイル抜群でお人形さんみたい」「大人可愛くて憧れる」「華奢で綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆久間田琳加、大人めコーデで美脚披露
◆久間田琳加の投稿に反響
