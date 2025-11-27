ハイアット リージェンシー 京都のオールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）では、12月1日から来年3月31日まで、カフェ 33として初めてとなる「ドーナツブッフェ」を開催する。

ホテルメイドのドーナツを心ゆくまで味わえる新しいブッフェ体験は、90分間、ドーナツとドーナツを使ったセイボリーを好きなだけ楽しめるほか、自分好みにアレンジしてオリジナルドーナツ作りにも挑戦できる。もちろん、すでに美しくデコレーションされたドーナツも用意しており、大人から子どもまで幅広い世代の人に“選ぶ楽しさ”と“作る楽しさ”“食べる幸せ”を届ける。





トロリーやブッフェ台やには色とりどりのドーナツやコンディメントが並び、思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックな空間が広がる。

家族や友人と並んでデコレーションを楽しみながら、自然と笑顔がこぼれるひとときを。SNSにも映える華やかなビジュアルで“撮る楽しさ”も楽しんでほしいというい。

［ドーナツブッフェ概要］

期間：12月1日（月）〜2026年3月31日（火）

※2026年1月16日（金）までは土曜・日曜を含む毎日開催

（除外日：2025年12月20日〜21日、24日〜25日、31日、2026年1月1日〜3日）

※2026年1月17日（土）からは平日のみ開催（土曜・日曜・祝日は不開催）

場所：ハイアット リージェンシー 京都 ロビー階（1階） オールデイダイニング・カフェ 33

時間：午後2時／午後3時からスタートの90分制

価格：大人 3800円／子ども（4〜12歳）1900円（税金・サービス料込）※3歳以下無料

ハイアット リージェンシー 京都＝https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto