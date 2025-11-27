

「アルティミューン パワライジング オイル」

資生堂は、世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」のブランドを象徴する美容液「アルティミューン」シリーズから、美容液成分を行き渡らせ、ハリのあるつや肌へ導くマルチトリートメントオイル「アルティミューン パワライジング オイル」（全1品）を、来年3月1日から、全国のデパートを中心とした約330店をはじめ、SHISEIDOオフィシャルサイト、資生堂オンラインストアで数量限定発売する。

同品は、美容液成分を贅沢に配合したオイルがなめらかにひろがり、べたつきのない上質なツヤで肌を包みこむ。リラックス感のあるグリーンフローラルの香り。優雅にうるおい、角層のすみずみまで素早く浸透。乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）。顔・からだ・髪・頭皮などマルチに使える。

2014年に誕生したSHISEIDOアルティミューンは、誕生以降も着実に進化をし続けてきた、SHISEIDOを象徴する美容液。今年3月1日に、スキンケアの新時代を切り拓く次世代美容液「アルティミューン パワライジング セラム」として、リニューアルした。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で269のビューティーアワードを受賞している（2014年に発売の初代商品からの全世界における累計受賞数（2024年12月時点））。

SHISEIDOは、1872年、東京、銀座で創業した資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランド。1897年に誕生し現在も愛される化粧水「オイデルミン」、基礎研究成果を応用した美容液「アルティミューン」、“ファンデ美容液”として知られる「エッセンス スキングロウ ファンデーション」などのユニークな商品は、外面の美しさをもたらすだけでなく、個々人の内面の美しさまで引き出す。SHISEIDOは、アートとビューティー、サイエンスをブランド固有の価値基盤とする日本発のプレステージブランドとなっている。

［小売価格］1万1000円（税込）

［発売日］2026年3月1日（日）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp