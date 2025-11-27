東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」で、スマホアプリ『モンスターストライク』との初コラボイベント「ジョイポリス×モンスターストライク STRIKER FESTIVAL」が2025年12月26日から2026年2月23日まで開催される。

イベントではデジタリアル衣装の描き下ろし立ち絵イラストとSDイラストが登場し、グッズや館内各所で使用される。人気No.1アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」はBGMがモンスト仕様に。乗車中は「メビウス」と「ナイトメア」が掛け声で盛り上げてくれる。また、占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」は、結果用紙がコラボデザインになる。

▲占い結果用紙イメージ（全1種）

メインステージでは毎日14時・16時・18時の3回、「モンソニ！」による「モンソニ！LIVE in JOYPOLIS」をプロジェクションマッピングと照明で上映。楽曲はMONSTER（モノノケ少女）、キル×キラ×killer★（キル×ユア×アイドル）、Supernova（さよならグラビティ）で、さよならグラビティから「ネオ」のスペシャルナレーションも流れる。

▲メインステージのイメージ

グッズ付きコラボチケットも限定販売。アトラクション1回券（大人3000円、小中高生2700円）とパスポート（大人6800円、小中高生5800円）があり、いずれもランダムメッセージカード付きで、パスポートには描き下ろしパスケースが付属する。

▲パスケース（全5種）は好きなデザインを選択可能

カーニバルゲーム「ジョイポリ de ポン！」は、「モンスト de PON！」として限定景品が登場。1回500円でプレイ可能だ。オリジナルグッズは1st Floor JP STOREで販売し、イベント終了後にマルイノアニメ ONLINE SHOPでも通信販売する。

▲「モンスト de PON！」大当たりのトレーディングミニクッション（全12種）。もらえるデザインはランダムとなる

▲「1st Floor JP STORE」で販売されるオリジナルグッズの一例

カフェレストラン「Frame cafe」ではキャラクター・ユニットイメージメニューを販売し、注文1点につきトレーディングコースターをランダムで1枚プレゼント。1st Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」ではコラボフロート・アイスを販売し、注文1点につきトレーディングステッカーがランダムで1枚プレゼントされる。

▲「Frame cafe」販売メニューの一例

▲トレーディングコースター（全11種）。もらえるデザインはランダムとなる

▲「ディッピンドッツアイスクリーム」販売メニュー

館内放送は「エル」（CV：雨宮天）が担当し、13時40分・15時40分・17時40分に限定アナウンスが流れる。メインステージ周辺とワイルドジャングルブラザーズ前には一緒に写真が撮れるデジタルコンテンツも設置される。

▲デジタルコンテンツのイメージ

東京ジョイポリスはデックス東京ビーチ3〜5Fに位置し、入場料は大人1500円、小中高生1200円。パスポートは大人5800円、小中高生4800円。営業時間は10時から20時まで。

