熊本県で25日、震度5強を観測する地震が発生しました。地震に関して「これって地震雲ですか？」「きょうの空の色が不気味で、何かの予兆みたいで怖いです。」などと聞かれることがよくあります。



そこで、今回のお天気メモはこちらです。



「地震雲や地震の予兆となる気象現象は存在するのか？」



結論から言いますと、地震雲や地震の予兆となる気象現象は存在しません。



日々、地震や気象の研究をしている気象庁も、気象は大気の現象で、地震は大地の現象であるため、両者は全く別の現象と発表しています。





よく地震雲として扱われやすい、こちらの縦に伸びた雲ですが、これは皆さんが日頃からよく目にしている飛行機雲です。飛行機雲というと横に伸びるものを多く目にすると思いますが、こちらは自分のいる方角に向かって飛行機が飛行したため、目の錯覚で雲が縦方向に伸びているように見えているというわけです。また、普段より濃い赤色の空を見て不気味に思ったり、何かの予兆のように感じることもあるかと思います。こちらは赤い虹です。虹は7色であることがほとんどですが、日の出直後や日の入り前にできる虹は赤く焼けた太陽の光によってできるので、赤い虹となります。普段、見慣れないので不気味に思うかもしれませんが、こちらも説明がつく現象です。ということで、今の科学では地震と気象現象の間に関係性があると説明することはできず、地震雲や地震の予兆となる気象現象はないと言えます。ですので、地震に対して正しく恐れること、そして誤った情報で周りの人の不安をあおらないことが大切です。この雲は何だ？と思ったときはぜひ調べてみて、気象に少しでも興味を持っていただけたら私としてはとてもうれしいです。※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月27日午後6時40分ごろ放送