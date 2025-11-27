俳優の北川景子（３９）と人気グループ・Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が２７日、都内で映画「ナイトフラワー」（２８日公開）の前夜祭イベントに森田望智（２９）、ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太（３８）らと登場した。

同作は借金取りに追われ東京に逃げてきた主人公・永島夏希（北川）が２人の子どもの夢をかなえるため、昼は母親、夜はドラッグの売人となり、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。イベントでは、北川演じる夏希の子ども役の渡瀬結美と加藤侑大がサプライズで登場。手紙を読まれ、花束を渡された北川は「なんてしっかりしているんだろう」と感動。共演シーンを「感情がこみ上げてきた」と振り返った。

佐久間は、しゃがんで子役の２人に目線を合わせるなど温かな対応を見せ「元気？」と撮影以来の再会に歓喜。堂々とした対応の２人に「すごいな。この年齢の時の僕は鼻ほじっていた」と笑顔を見せた。北川は「何か一歩踏み出すきっかけとなる作品となれば良いと思って宣伝活動をしてきたが、公開をつべこべ言わずに見てほしい」と力強く呼びかけた。