フジパンは、「いちごコッペ」を12月1日から発売する。

フジパンのコッペパンは、沖縄県産黒糖入りの「黒コ ッペ」や、牛乳100％で仕込んだ「ぶどうぱん」などロングセラーのコッペパンが多く、長く消費者に支持されている。今回は、いちごの中でも特に人気の高いあまおう苺を使った、いちごづくしのコッペパンに仕上げた。



「いちごコッペ」

「いちごコッペ」はいちごを楽しめるコッペパンを目指した。いちごがふんわりと香るいちご風味のパン生地に、あまおう苺を 使用したジャムとホイップクリームをWサンドした。ボリュームのある生地といちごづくしの味わいで満足いただける仕立てにした。あまおう苺を使用したいちごづくしのコッペパン「いちごコッペ」が新登場する。

パッケージの右下にデザインされた、「富士的懐古ISM」とは、「富士」をフジパンに見立て、漢字の「懐古」と英語の「ISM（主義）」を組み合わせた造語。「過去と現在が共存する、懐かしくて新しいおいしさ」を目指した商品であることを表現している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

フジパン＝https://www.fujipan.co.jp